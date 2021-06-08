Netanyahu için yolun sonu: Güven oylaması tarihi belli oldu

İsrail'de 23 Mart'taki erken genel seçimde hiçbir partinin hükümeti kurmak için gereken milletvekili sayısına ulaşamaması ve Başbakan Benjamin Netanyahu'nun hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından ülkede siyasi kriz başlamıştı. Geçen hafta Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon hükümeti kurmayı başardığı konusunda bilgilendirme yapmıştı.

İsrail Parlamentosu’nda (Knesset), sağ, sol, merkezci ve Arap partilerinden oluşan koalisyonun güvenoyu oylamasının Pazar günü yapılacağı açıklandı. İsrail Parlamentosu Başkanı Yariv Levin yaptığı açıklamada, “Yeni hükümet müzakere ve oylama işlemi Pazar günü gerçekleşecek” ifadesini kullandı.

Koalisyonun güvenoyunu alması durumunda Netanyahu’nun 12 yıllık başbakanlığı sona erecek ve Naftali Bennett, İsrail Başbakanı olacak. Başbakan ve hükümet, güven oylamasının ardından aynı gün yemin ederek göreve başlayacak.