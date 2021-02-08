Netanyahu tekrar hakim karşısında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun görevi kötüye kullanma ve rüşvet iddialarıyla ilgili duruşması bugün tekrar başladı…

Sabah saatlerinde Kudüs’teki mahkeme salonuna giden Netanyahu, iddiaları yalanlayarak suçsuz olduğunu duyurdu. 2019 yılında başlayan dava sürecinde Netanyahu’nun milyoner yakınlarından hediyeler aldığı ve bazı medya kuruluşlarına “yanlı haber” yapmaları durumunda iyilik yapmaya söz verdiği iddia edilmişti.

İddiaları yalanlayan ve bir cadı avı yaşandığını söyleyen Netanyahu en son Mayıs ayında hakim karşısına çıkmış fakat duruşmalar corona virüsü salgını dolayısıyla askıya alınmıştı.