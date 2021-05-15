Netanyahu’dan Biden’a ‘sarsılmaz destek’ teşekkürü

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Biden’a Gazze’deki Hamas ve diğer gruplarla mücadelesinde sivil insanlara zarar vermekten kaçınmak için her şeyi yaptığını söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada, Biden'a, İsrail savaş uçaklarının Gazze’de aralarında ABD merkezli haber ajansı Associated Press gibi medya kuruluşlarının ofislerinin de içinde bulunduğu 12 katlı binayı vurmasına ilişkin binanın önceden tahliye edildiğini söyledi.

Açıklamada, “Başbakan Netanyahu, kendimizi savunma hakkımız için ABD’nin sarsılmaz desteğinden ötürü Başkan Biden’a teşekkür etti” denildi.

MAHMUD ABBAS İLE DE GÖRÜŞTÜ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın sözcüsü, ABD Başkanı Biden’ın telefon ettiğini, Biden’ın Ocak ayında göreve başlamasının ardından iki liderin ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

İlginizi Çekebilir İsrail'in saldırısında aynı aileden 8'i çocuk 10 kişi öldü