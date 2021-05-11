Netanyahu’dan küstah çıkış: Saldırıları artıracağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son dönemde bölgede yaşanan ve Tel-Aviv yönetiminin tırmandırdığı gerilim ile ilgili konuştu.

Netanyahu, “Son yaşanan olayları gözlemlediğimizde Gazze’ye saldırıların boyutu ve frekansının artırılmasına karar verdik” dedi.

HER ŞEY İSRAİL’İN BASKISIYLA BAŞLADI

Kudüs’teki bazı Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmasının ardından başlayan çatışmalar bölgede tansiyonu yükseltiyor… İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında Gazzeli yetkililere göre dokuzu çocuk en az 26 kişi hayatını kaybetti, 122 kişi ise yaralandı.

İsrail cephesinden yapılan açıklamada en az 15 Hamas militanının öldürüldüğü ve Hamas tarafından ateşlenen 250’den fazla roketin yaklaşık üçte birinin İsrail’e ulaşmadan düşerek Filistinli sivillerin hayatını kaybetmesine neden olduğu ifade edildi.

Ayrıca İsrail’in 1967’deki Arap-İsrail savaşında Doğu Kudüs’ün işgalini “Kudüs Günü” olarak kutlamaya başlaması da bölgedeki şiddeti körükledi. İsrail ordusu, hava saldırılarının Gazze’deki silahlı gruplara, roketleri fırlatanlara ve karakollara yönelik olduğunu açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 2014’teki savaştan beri Kudüs’e ilk kez saldıran Filistinli militanların “kırmızı çizgiyi” geçtiklerini belirtmişti. İsrail’in bu sabah Gazze’ye yaptığı hava saldırılarının ardından Filistin’den İsrail’e kesintisiz olarak roket saldırısı düzenlediler. İsrailli sağlık ekiplerinin açıklamasına göre roket saldırılarında altı İsrailli yaralandı.

DÜNYA’DAN İSRAİL’E TEPKİ

Roket saldırıları ve İsrail hava saldırıları gecenin geç saatlerine kadar devam ederken, Filistinliler Gazze kentinde ve kıyı şeridi boyunca şiddetli patlama sesleri duyulduğunu ifade ettiler. İsrail ordusunun açıklamasına göre, Filistin’den gece yarısından hemen öncesi itibarıyla İsrail’e

yaklaşık 150 tane roket fırlatıldı ve bunların onlarcası İsrail hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

Türkiye ise olayı kınarken Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ramazan ayında Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistin halkını topraklarından sürmeye çalışan ve Mescid-i Aksa’da ibadet etmek isteyen Filistinlilere müdahalede bulunan İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur” denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze’den İsrail’e yapılan roket saldırılarının “derhal” durması gerektiğini açıkladı. Blinken, her iki taraftan da gerilimi düşürmelerini talep etti. Filistinlilerin Kudüs’ten zorla çıkarılmaları konusundaki dava ve Ramazan ayı sırasındaki sürtüşmeler nedeniyle Filistinliler ve İsrail polisleri arasındaki çatışmalar hafta sonunda sürerken, Filistinlilerin zorla çıkarılması hakkındaki dün yapılacak duruşmanın ertelenmesiyle İsrail hükümeti Kudüs’teki tehlikeli durumun üstesinden gelmek için biraz zaman kazanmıştı. Ancak evlerinden zorla çıkarma kararına karşı Filistinlilerin İsrail askerleri ile çatışmalarında dün de yüzlerce kişi yaralanırken, olaylar hava saldırıları ile hızla tırmanmış oldu. Filistinli bir resmi yetkilinin açıklamasına göre Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler, Ramazan Bayramı yaklaşırken Filistin ve İsrail arasında 2019’da yaşanan çatışmalardan beri olan en kötü çatışmaları durdurmak için müdahale etmeye çalışıyorlar.

Gazze sağlık bakanı İsrail’in yaptığı hava saldırılarında dokuzu çocuk olmak üzere en az 26 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 122 kişinin yaralandığını açıkladı. Arab Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yaptığı ve en az 23 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı. Gheit bu saldırının “gelişigüzel ve sorumsuz” bir saldırı olduğunu söyledi.

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