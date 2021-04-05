Netanyahu’dan yolsuzluk davasında tepki çeken kare: Ciddiyetsiz

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, hakkındaki üç farklı yolsuzluk dosyası nedeniyle yargılandığı davada üçüncü duruşması kapsamında hakim karşısına çıktı.

Savcı Liat Ben Ari, Netanyahu’nun yasa dışı çıkarlar için otoritesini kötüye kullandığını ifade ederek, “Netanyahu, kişisel çıkarlarına yönelik merkezi medya kuruluşlarıyla koordinasyon içinde yasa dışı menfaatler sağlamak için gücünü kötüye kullandı” dedi. Ari, bu davaların İsrail tarihindeki en ağır davalar olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan mahkemede duruşma öncesi bacak bacak üstüne atarak poz veren Netanyahu’ya sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medyadan birçok kişi ‘Ciddiyetsiz Bibi’ diyerek, Netanyahu’ya tepki gösterdi.

ÜÇ AYRI YOLSUZLUK DOSYASI

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Kasım 2019’da Başbakan Netanyahu’ya yönelik üç ayrı yolsuzluk dosyasından dava açılmasını talep etti. Bu kapsamda ilk duruşması Mayıs 2020’de yapılan Netanyahu, üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Davalar, Kudüs Bölge Mahkemesi’nde görüldü.