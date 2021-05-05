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Netanyahu’ya en yakın isimlerden biriydi: Ses kaydını sızdırdı

İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Netanyahunun koalisyon hükümeti kurmak için görüştüğü, Yamina-Sağ'a partisi liderlerinden Ayeled Shaked'in gece yarısı basına sızdığı ses kaydında, "Netanyahu ve eşi Sara iktidar şehvetinden gözleri dönmüş diktatör ve zorba" olarak nitelendirildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:57, 05/05/2021
HaberlerDünya
Netanyahu’ya en yakın isimlerden biriydi: Ses kaydını sızdırdı

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 6 Nisan’da hükümet kurmak için İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu’ya verdiği süre sonda erdi. Netanyahu’nun koalisyon kurmak için müzakere ettiği Yamina-Sağa partisinin önde gelen temsilcilerinden ve Netanyahu’nun 2015-2019 yıllarındaki kabinesinde Adalet Bakanlığı görevini yürüten Ayelet Shaked’in ses kaydı basına sızdı.

Gece yarısı sızan ses kaydında Shaked, Netanyahu ve eşi Sara hakkında, “iktidar şehvetinden gözleri dönmüş diktatörler ve zorbalar” diye söz ediyor.

Netanyahu ile bir dönem omuz omuza çalışan Shaked, aşırı sağcı görüşüyle tanınan bir siyasi figür.

“NETANYAHU ADETA DİKTATÖR VE ZORBA”

Shaked’in Netanyahu hükümeti hakkında konuştuğu ses kaydında “İktidarda kalmak istiyor. Onun (Netanyahu) ve karısının (Sara) güç arzusu var. Adeta Diktatörler! Kenara çekilmeye hiç hazır değiller. Biz öyle değiliz. Netanyahu’nun artık gitmesi gerektiği doğrudur. Artık gitmek zorunda. Ama Yeni Umut lideri Gideon’a Sa’ar’a dedim ki, “Yönetilmesi gereken bir ülke var. Peki şimdi ne olacak? Sırf Netanyahu’nun gitmesi gerekiyor diye şu bu partiye bu saçma koalisyonu mu kuracaksın?” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, 71 yaşındaki Netanyahu, 2009’dan beri görevde ve 1990’larda da üç yıl görev yaptı.

 HÜKÜMET KURMA SÜRECİNDE KRİTİK VİRAJ

İsrail’de 23 Martta düzenlenen 2 yıl içindeki 4. erken genel seçimde, hiçbir partinin hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamaması üzerine Başbakan Netanyahu, koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Netanyahu’ya verilen süre dün sona erdi. Cumhurbaşkanı Rivlin’in, 23 Mart seçimlerinde Likud partisinden sonra ikinci sırada gelen Yesh Atid (Gelecek Var) partisinden 57 yaşındaki Yair Lapid liderine görevlendirilebileceği üzerinde duruluyor.

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Yayınlanma Tarihi:10:48,