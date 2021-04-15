Netflix dizisi halkı ayaklandırdı: Bu programı istemiyoruz

Netflix’in bir süre önce tanıttığı Byron Baes isimli dizi, Avustralya’nın Byron Bay bölgesinde büyük tepki çekti. Dizide genç sosyal medya fenomenlerinin hayatlarının anlatıldığı açıklanırken, programda bölgenin uçsuz bucaksız sahilleri ve doğal güzellikleri de yer alacak.

Bölge halkı bu programın bölgeye zarar vereceğini açıklayarak imza kampanyası başlattı. Yetkililere gönderilen şikayet dilekçelerinde, “Bu program için izin vermeyin. Bu dizi burada çekilemez. Çekimlerin burada olması bu el değmemiş doğal güzelliklere zarar verecektir” açıklaması yapıldı.

Hem yerel hem eyalet hem de federal yönetimlere gönderilen mektupta dizi çekim ekibine verilen izinlerin geri alınması gerektiği belirtildi.

Toplam 8 bölümün olacağı dizinin tanıtımını geçen hafta yapan Netflix tepkiler üzerine bir açıklama yapmadı.