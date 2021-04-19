Netflix’e tepkiler büyüyor

Son zamanlarda influencer'ların ve Hollywood yıldızlarının gözde mekanlarından biri olan Byron Bay, doğal güzellikleriyle öne çıkıyordu. Netflix de bölgeyi genç sosyal medya fenomenlerinin anlatıldığı yeni yapımında kullanmaya karar verdi.

Bu kapsam da geçen ay Byron Baes dizisinin planlarını açıklayan Netflix bölge için de şu açıklamaları yapmıştı: “İyi bir takipçi sayısına sahip bir influencer'ın bir sahil fonuna ihtiyacı olması evrensel olarak kabul edilen bir gerçek. Ve bir sonraki Avustralya Netflix orijinal içeriğimiz için mükemmel bir ortam sağlayan Byron Bay’den daha iyi bir fon düşünülemez.”

PLANLAR HÜSRANA UĞRADI

Ancak yapımın duyurulmasıyla beraber bölge halkından hızla tepkiler gelmeye başladı. The Byron Bay General Store kafesinin sahibi yerel müzisyen Ben Gordon, “Kasabada kimse istemiyor ve buna rağmen kasabanın adını sömürmeye çalışan çok uluslu bir şirket gelip bizi bir meta olarak kullanabileceğini düşünüyor” dedi.

Yerel halk, medyada yer alan Byron Bay algısından hoşnut değil. Çoğu; kasabaya dair gerçekçi olmayan ve yerli vatandaşın hayatını yansıtmayan, fazlasıyla parlak bir tasvirin sosyal medya aracılığıyla ortaya çıktığını belirtirken, Netflix’in bölgeden çıkmasını istiyor.

Byron Shire Belediye Başkanı Simon Richardson da Avustralya Yayın Kurumu’na yayınlanması planlanan şovun toplum üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını belirtirken, “Truman Show tipi bir tasvire sahibiz. Gerçekte stres altında olan bir topluluğumuz var, barınma, iş ve alım gücü ile ilgili gerçek sorunları olan insanlarız.”

6000'DEN FAZLA İMZA

Yapımın çekimlerini durdurmak için yerel halk bir boykot başlattı ve imza topladı. 6.000’den fazla kişi tarafından imzalanan boykot dilekçesi, yerel makamları dizi için gereken tüm çekim izinlerini reddetmeye çağırıyor.

Vatandaşlar, dilekçede isteklerini şu şekilde belirtiyor: “Influencer kültürü tarafından yönlendirilen, önemli zorluklar yaşayan ve sakinlerin hızla değişen demografik özelliklerinden kaynaklanan sorunlar yaşayan bir topluluğuz. Sosyal medya fenomenleri için mükemmel bir zemin olarak rol almak istemiyoruz. ‘Byron Baes’de yer almak istemiyoruz. Yetkililerin; kıyı erozyonu, artan işsizlik, trafik sorunu, düşük lise bitirme oranları gibi sistematik sorunları ele almak için topluluğumuzu desteklemeye odaklanmasını istiyoruz.”