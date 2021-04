New York ayakta: En zenginler ülkenin en yüksek vergisini ödeyecek

New York şehrinde yaşayan milyonerlerin gündemi 2022 bütçesi ve yeni kararlar…

ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Times, Vali Andrew Cuomo ile eyaletin karar mercilerinin 2022 bütçesi konusunda anlaşmaya yakın olduğunu ve bu bütçede 4.3 milyar dolarlık bir gelir ve kurumlar vergisi alınmasının da gündem dahilinde olduğunu duyurdu. İki yeni kişisel gelir vergisi braketi tasarlanırken bu sınırın 2027’de sona ereceği belirtildi.

Bu duruma göre yıllık geliri 5 ile 25 milyon dolar arasında olan kişilerden yüzde 10.3 oranında vergi alınacak. 25 milyon dolardan fazla geliri olanlarda ise bu oranın yüzde 10.9 olduğu belirtildi.

CALIFORNIA’YI GERİDE BIRAKIYOR

1 milyon dolardan fazla geliri olan bireylerin ya da 2 milyon doların üzerinde gelir beyan eden çiftlerin ödeyeceği vergi de yüzde 8.82’den yüzde 9.65’e çıkacak.

Özellikle diğer şehirlerden çok daha fazla vergi ödeyecek olan New Yorklular böylelikle ABD içerisinde en çok vergi ödeyecek insanlar ve kurumlar olacak. New York Times, hem eyalet hem de şehir vergileriyle birlikte New York’ta yaşayanların yüzde 13.5 ile yüzde 14.8 oranında vergi verebileceğini yazdı. Bu verilere göre ABD, yüzde 13.3 vergi ödeyen California’yı da geride bırakacak.

İlginizi Çekebilir CDC'de kriz... Direktörü yalanladılar: Tamamen aşılansalar bile bulaşabilir