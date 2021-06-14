New York Times: Biden ile görüşme yaklaşırken Erdoğan tutumunu yumuşattı

New York Times muhabiri Carlotta Gall, Biden-Erdoğan görüşmesi öncesinde kapsamlı bir analiz hazırlayarak iki ülkenin yaklaşımını ve masaya yatırılacak potansiyel konuları gündeme getirdi.

“Biden ile görüşme yaklaşırken Erdoğan tutumunu yumuşatıyor” başlığının kullanıldığı makalede, “Trump gitti ve Türkiye ekonomisi de krizdeyken Türkiye Cumhurbaşkanı Batılı liderleri düşman haline getirmekten ziyade onların gönlünü almaya çalışıyor. Fakat Erdoğan daha ne kadar bu şekilde devam eder” spotu kullanıldı.

Gazetenin bugünkü nüshasında yayınlanan makalede, son dört yılda Erdoğan muhalifleri “ezdiği” ve Moskova ile yakınlaştığı belirtilirken, “Erdoğan müttefiklerine hükümet anlaşmaları sundu ve uygun gördüğü bölgelere asker gönderdi. Ve büyük çoğunluğunda ABD’nin eski başkanı Trump yönetimi buna göz yumdu. Fakat Erdoğan bugün Brüksel’de kritik bir NATO toplantısına katılırken aynı zamanda çok daha şüpheci bir Biden yönetimiyle karşı karşıya gelecek” ifadesi yer aldı.

“ERDOĞAN İÇİN İŞLER KOLAY DEĞİL”

Makalede, “Erdoğan için işler kolay değil. Corona virüsü salgını ve ekonomiyi yönetememesi sebebiyle ülke için bazı sorunlarla karşılaştı, bunlar enflasyon, işsizlik ve TL’nin tehlikeli şekilde zayıflaması ki bu durum bir borç krizi yaratabilir. Dolayısıyla Erdoğan tutumunu yumuşattı ve halihazırda bazı konularda geri adım attı. Batı’dan yatırıma çok ihtiyaç duyduğu için yaptı bunları ve bunlar Rusya’nın sağlayamayacağı şeylerdi. Batı liderlerini kendine çekmek için doğu Akdeniz’deki doğalgaz çalışmalarını durdurdu ve Moskova’yı kızdıracak bir şekilde Polonya’ya drone sattı ve Ukrayna’ya destek oldu” ifadesi kullanıldı.

Fakat makalede Erdoğan’ın elinde güçlü kartlar olduğu da belirtildi. Türkiye’nin NATO müttefiki olması, milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapması ve Afganistan’daki askeri varlığının kritik öneme sahip olduğu kaydedildi.

Biden’ın aynı Putin’de olduğu gibi Erdoğan’la mesafesini koruyacağını yazan New York Times, “Başkan olduktan beri Biden, Erdoğan’la bir kez görüştü. Onda da ABD’nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyacağını söyledi. Bu Erdoğan için bir utançtı. Fakat normalde büyük olay çıkarması gerekirken NATO zirvesinde görüşme sözüyle birlikte sessiz bir tepkiyle karşılaştı” yorumunu yaptı.

“EN BÜYÜK SORUN S-400”

Gazete, “Ankara, pandemi sebebiyle Türkiye’nin hayati turizm endüstrisinin dağılmasıyla birlikte çok ciddi bir şekilde ülkeyi ekonomik krizden çıkarmak istiyor. Erdoğan, Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın aldıktan sonra ABD’nin yaptırımlarından kurtulmak istiyor” ifadesine yer verdi.

Biden ve Erdoğan’ın kişisel geçmişleri olduğuna dikkat çekilen makalede, “İki ülke arasındaki en büyük sorun, Erdoğan’ın S-400’ten çekilmeyi reddetmesi oldu. Bu durum Türkiye’yi ABD’nin yaptırım uyguladığı ilk NATO ülkesi oldu. Afganistan konusunda çekilme tarihi yaklaşırken Erdoğan’ın bir taahhütte bulunmaması Kabil Havalimanı’nın güvenliğine oradaki diplomatik temsilcilikleri için büyük önem veren Avrupa’nın başkentlerinde gerilim yaratıyor. Savunma Bakanı Hulusi Akar bu ayın başında Türkiye’ye siyasi, ekonomik ve lojistik destek verilmesi durumunda Türk askerinin Afganistan’da kalacağını söylemişti. Taliban’ın da Türk askerlerinin NATO’nun diğer ülkeleriyle birlikte Afganistan’dan çekilmesini istemesi Erdoğan’a bir güç verdi” denildi.

İlginizi Çekebilir Bloomberg'den bugün Erdoğan'la görüşecek Biden'a çağrı