New York Times: Biden Selman’a yaptırım uygulamayacak

The New York Times, ABD Başkanı Joe Biden’ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Veliaht Prensi Selman hakkında herhangi bir olumsuz karar almayacağını aktardı.

NYT’nin haberinde, “Biden, Prens Muhammed bin Salman’ı doğrudan cezalandırmanın bedelinin çok ağır olduğuna karar verdi. Biden insan hakları örgütleri ve Demokratları hayal kırıklığına uğrattı” ifadesi kullanıldı.

Biden’a yakın kaynaklar, Selman’a yönelik alınacak herhangi bir yaptırım kararının, Suudi Arabistan’ın terörle mücadele konusunda ABD ile işbirliğine ve İran ile mücadele konusuna zarar verebileceğini söyledi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Birçok medya kuruluşunda Riyad yönetimine karşı yazılar kaleme alan muhalif gazetesi Cemal Kaşıkçı, 2018 yılının Ekim ayının ilk günlerinde İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na gitmişti. Evlenmek için belge almak üzere binaya giren Kaşıkçı bir daha binadan çıkmamıştı.

O dönemde hem yerel basın hem de dünya basını İstanbul'da yaşananlara geniş yer ayırmıştı. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan yönetimi tarafından suikaste kurban gittiği belirtilmişti.

ABD’nin hazırladığı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili raporda, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onayladığı açıklandı. Raporda, Veliaht Prens Selman’ın, Suudi gazeteciyi “yakalamak veya öldürmek için bir operasyonu onayladığını” ifadeleri yer aldı.

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