New York Times: Dünya çaresizce beklerken ABD milyonlarca doz AstraZeneca aşısını depolarda tutuyor

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan corona virüsü dünyayı bir krize sürüklerken, salgını bitirebilmek için 1 yıl içerisinde aşılar geliştirildi. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) incelemelerinin ardından pek çok aşı onay alarak dünya genelinde uygulanmaya başladı.

Ülkeler, aşılar daha üretim bandından çıkmadan bireysel anlaşmalar yaparken, bu durum aşı dağıtımındaki eşitsizliği körükleyen en önemli faktörlerden biri oldu. Gelir durumu yüksek ülkeler farklı ilaç şirketlerinden yüz milyonlarca doz aşı alırken, yoksul ülkeler ise vatandaşları için önünü göremiyor.

ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, ABD’nin bu konudaki rolünü mercek altına aldı. Ülkede Pfizer-BioNTech ile Moderna’nın geliştirdiği aşı geniş çaplı olarak uygulanırken, Oxford-AstraZeneca aşısı tartışmaların hedefinde. Aşı çalışmalarının başında en önde gösterilen Oxford-AstraZeneca, Trump yönetimi tarafından da mali destek almıştı.

Bu kapsamda AstraZeneca’yla ilk anlaşma yapan ülkelerden biri olan ABD, şirketin ürettiği dozlara da öncelikli olarak sahip oldu. Ancak takip eden süreçte AstraZeneca aşısının koruma oranı ve yan etkilerine yönelik şüphelerin artması, FDA tarafından onay çıkmasını da engelledi.

‘DÜNYANIN İHTİYACININ ÜZERİNDE OTURUYOR’



Hal böyle olunca ABD’deki üretim tesisleri ve depolarda on milyonlarca doz AstraZeneca aşısı kullanılmadan beklemeye başladı. ‘ABD, dünyanın ihtiyacı olan on milyonlarca doz aşının üzerinde oturuyor’ başlığıyla haberi duyuran New York Times, ABD’deki klinik testlerin sonuçları beklenirken, halihazırda aşıya onay vermiş ülkelerin çaresizce bekledikleri aktarıldı.

Sadece Ohio’daki AstraZeneca tesisinde 30 milyon doz aşının bekletildiğini yazan gazete, Beyaz Saray’daki sağlık yetkililerinin üzerindeki baskının arttığını vurguladı. Gazeteye göre onay sürecinin gecikmesiyle, aşının diğer ülkelere gönderilmesi de masadaki seçeneklerden biri.

BREZİLYA VE AB’YE GÖNDERİLEBİLİR



Aşıya 70 ülkede onay verildiğini belirten AstraZeneca sözcüsü Gonzalo Viña, “Diğer ülkelerin hükümetlerinin, aşıların gönderilmesi için ABD yönetimine ulaşmasını anlıyoruz. Biz de bu konunun dikkatlice değerlendirilmesi gerektiği çağrısı yaptık” dedi.

Adını vermeden gazeteye konuşan Beyaz Saray yetkilileri, aşıyla ilgili kararın önümüzdeki haftalarda verilebileceğini söyledi. Dozların gönderilmesi üzerinde tartışılan yerler ise, salgının ABD’den sonra en sert vurduğu ülke olan Brezilya, Avrupa Birliği ya da Birleşik Krallık olarak öne çıkıyor.

10 ÜLKEDE DURDURULDU



Öte yandan AstraZeneca aşısıyla ilgili dün sıcak gelişmeler yaşanmıştı. Aşı olan bazı kişilerde kan pıhtılaşması olması üzerine 10 ülkede AstraZeneca aşısının uygulanması durduruldu. Bu ülkeler arasında İtalya, Avusturya, Norveç, Danimarka, Estonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, İzlanda ve Tayland yer alıyor.

