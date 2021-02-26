New Yorklu mafya babası hastanede öldü

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentindeki mafyası olarak bilinen ve organize suç örgütü Gambino Ailesi’nin patronu Peter Gotti 81 yaşında hayatını kaybetti. Haraç ve diğer suçlamaların ardından 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Gambino suç ailesinin patronu Peter Gotti, ABD’nin Butner kasabasındaki bir hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.

BİR GÖZÜ GÖRMÜYORDU

Hayatının son döneminde kötüye giden sağlık problemleri nedeniyle tahliyesini isteyen Gotti, hapishanede 17 yıldan fazla kaldı. Gotti’ye yakın kaynaklar, kendisinin tiroid sorunları yaşadığını ve bir gözünün kör olduğunu söyledi.

Gotti’nin Avukatı James Craven, Aralık 2019’da mahkemeye yazdığı kağıtta “Şu anda onun ölmesinden korkuyoruz, öleceğini hissediyor” diye belirtti ve “Avukatı olarak, hiçbir şey yapılmazsa bunların hepsini yakında konuşacağımızdan korkuyorum diye ekledi.

HER SUÇ VAR

New York’ta organize suç örgütü Gambino ailesinin 14 üyesi, kadın ticareti, haraç kesmek ve cinayetle suçlanmıştı. Federal Soruşturma Dairesi FBI, suçlananlar arasında Gambino örgütünün patronu Daniel Marino’nun da olduğunu bildirmişti. Yetkililer, bazı örgüt üyelerinin genç kızları fuhuş için pazarladığını söylemişti.