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New York’tan 1 Temmuz’da tam açılma kararı

Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York’un 1 Temmuz'da tamamen yeniden açılmasının planlandığını söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:16, 29/04/2021
HaberlerDünya
New York’tan 1 Temmuz’da tam açılma kararı

De Blasio MSNBC’ye “Planımız 1 Temmuz’da New York’u tamamen yeniden açmak” dedi. De Blasio, yeniden açılma nedeni olarak şehirdeki güçlü corona virüsü aşı sayılarını gösterdi.

NYC Health’e göre, şehirde 6,3 milyondan fazla aşı yapılırken 2,4 milyon kişin her iki doz aşılarını tamamen oldular.

De Blasio’nun duyurusu, New York Valisi Andrew Cuomo’nun New York’taki bar ve kafelerin saatleriyle ilgili bilgi vermesinden bir gün sonra geldi. Cuomo, açık alanlı barlar ve restoranlar için zorunlu gece yarısı kapanış saatinin 17 Mayıs’ta, kapalı barlar ve restoranlar için 31 Mayıs’ta sona ereceğini sözlerine söylemişti.

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