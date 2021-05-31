Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Nijerya’da medreseye baskın: Yüzlerce öğrenci kaçırıldı

Nijerya’da bir medreseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 200 öğrenci kaçırıldı. Polis öğrencilerin kimliklerini belirlemeye çalışıyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:33, 31/05/2021
HaberlerDünya
Nijerya’da medreseye baskın: Yüzlerce öğrenci kaçırıldı

Nijerya'da polis tarafından yapılan açıklamada, Nijer eyaletinin Rafi bölgesindeki Tegina kasabasında yer alan Salihu Tanko Medresesi'ne silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Nijer eyaleti polis komiseri Adamu Usman, bir grup kimliği belirsiz silahlı saldırganın motosikletlerle kasabaya baskın düzenlediğini ve etrafa ateş açılması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Usman, medreseye düzenlenen saldırıda onlarca öğrenin kaçırıldığını belirtti. Polis açıklamasında kaçırılan öğrenci sayısı belirtilmezken, yerel kaynaklar en az 200 öğrencinin kaçırıldığını ifade etti.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı, kaçırılan öğrencilerin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İlginizi ÇekebilirNijerya'da 160'tan fazla yolcu taşıyan tekne alabora olduNijerya'da 160'tan fazla yolcu taşıyan tekne alabora oldu