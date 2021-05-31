Nijerya’da medreseye baskın: Yüzlerce öğrenci kaçırıldı

Nijerya'da polis tarafından yapılan açıklamada, Nijer eyaletinin Rafi bölgesindeki Tegina kasabasında yer alan Salihu Tanko Medresesi'ne silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Nijer eyaleti polis komiseri Adamu Usman, bir grup kimliği belirsiz silahlı saldırganın motosikletlerle kasabaya baskın düzenlediğini ve etrafa ateş açılması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Usman, medreseye düzenlenen saldırıda onlarca öğrenin kaçırıldığını belirtti. Polis açıklamasında kaçırılan öğrenci sayısı belirtilmezken, yerel kaynaklar en az 200 öğrencinin kaçırıldığını ifade etti.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı, kaçırılan öğrencilerin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.