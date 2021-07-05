Nijerya’da okul baskını: Yüzlerce öğrenci kaçırıldı

Okul baskını ve öğrenci kaçırmanın sık yaşandığı Nijerya’da bugün yine benzer bir olay yaşandı… Ülkenin kuzeybatısındaki Kaduna eyaletine silahlarla giren bir terörist grubu, yaklaşık 150 öğrenciyi kaçırdı.

Okul yönetiminin Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada en az 25 öğrencinin de saldırı sırasında kaçtığı belirtildi. Okul müdürü John Hayab, “Oğlum da kaçanlar arasındaydı. Ama yaklaşık 150 öğrencinin kaçırıldığından endişe ediyoruz” dedi.

Yerel polis ve güvenlik güçleri gün içerisinde konuyla ilgili bir açıklama yapacaklarını duyurdu.