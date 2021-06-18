Nijerya’da okula baskın: Onlarca öğretmen ve öğrenci kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Kebbi eyaletine bağlı Birnin Yauri bölgesindeki Federal Hükümet Koleji’ne silahlı kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Öğretmen Usman Aliyu 80’den fazla öğrenci ve öğretmenin kaçırıldığını belirterek, “Polis memurlarından birini öldürdüler, kapıyı kırdılar ve direkt öğrencilerin sınıflarına gittiler” dedi.

Kebbi Eyalet Polis Sözcüsü Nafiu Abubakar ise, “Saldırıyı püskürtmeye çalışan polisler ile silahlı kişiler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 polisi kaybettik ve bazı öğrenciler de yaralandı” ifadelerini kullandı.

Nijerya’da fidye için okula baskın düzenleyen silahlı gruplar, Aralık ayından bu yana 800’den fazla öğrenciyi kaçırdı. Kaçırılanlardan bazıları serbest bırakılırken, bazıları ise halen kayıp durumda.