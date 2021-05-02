Nijerya’dan Türkiye kararı: Türk turistleri almıyorlar

Türkiye’de son dönemde corona virüsü vakalarının ve Covid-19’a bağlı ölümlerin yüksek olması Afrika ülkesi Nijerya’yı harekete geçirdi. Nijerya yönetimi, Brezilya, Hindistan ve Türkiye’den gelen yabancı turistleri ülkeye almayacağını duyurdu.

Nijerya Covid-19’la Mücadele Komitesi’nin Başkanı Boss Mustapha, “Nijeryalı olmayan ve Brezilya, Hindistan ya da Türkiye’de 14 gün önce bulunan yabancı turistlerin Nijerya’ya girişine yasak getirilmiştir” dedi.

4 MAYIS’TA YASAK BAŞLIYOR

Yetkililer yasağın 4 Mayıs’ta uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Ülkede son 24 saat içerisinde 43 corona virüsü vakası tespit edilirken ülkede salgının başladığı günden beri 165.153 insana hastalık bulaşırken 2063 insan da yaşamını yitirdi.

Reuters haber ajansı, “Hindistan’da hastaneler, morglar ve krematoryumlar dolarken, ülkede günlük vaka sayısı 300.000’leri geçti. Birçok aile ilaç ve oksijen tüpüne erişim sağlayamazken Brezilya’da da Mart ayının sonunda görülen tavan seviyelerdeki vaka ve ölüm sayısı halen tarihi seviyelerde. Brezilya’da ölüm sayısı ABD’nin ardından ikinci sırada. Türkiye’de de vakaların ve ölüm sayısının artmasıyla birlikte 17 Mayıs’a kadar tam kapanma kararı alındı.

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