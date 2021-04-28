Nikaragua Devlet Başkanı Ortega’nın aile saadeti: Karısı yardımcı, 8 çocuğu danışman

Orta Amerika ülkesi Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkeyi yönetme biçimi ve aile ilişkileriyle uluslararası medyanın yakından takip ettiği bir isim. Ülkede 1970’li yıllarda başlattığı hareket sonucunda uzun süredir gücü elinde bulunduran 75 yaşındaki Ortega, devlet yönetiminde bir ‘aile saadeti’ yaşıyor.

The Times’ın haberine göre Ortega’nın eşi Rosario Murillo, aynı zamanda Başkan Yardımcısı. Ortega’nın 9 çocuğundan 8’i de ‘danışman’ kadrosunda yer alıyor. Başkent Managua’da yaşayan çocukların neredeyse tamamının anne Murillo’nun kontrolü altında hareket ettiği belirtiliyor.

Başkentte içinde yedi ev ve özel spor stadyumu bulunan bir kompleks içinde yaşayan aile bir güvenlik ordusu tarafından korunuyor. 2018’deki hükümet karşıtı gösterilerin ardından ailenin güvenlik önlemlerini artırdığı biliniyor.

Çocukları konusunda paranoya yaptığı belirtilen Murillo, güvenli evlerini terk ederlerse hedef olacaklarından korkuyor. Geçtiğimiz üç yıl boyunca tüm hareketleri kısıtlanan büyük çoğunluğu 30’lu ve 40’lı yaşlarındaki çocukların, bu yılın başlarından itibaren biraz daha serbest olduğu ifade ediliyor.

ALTIN KAFESTE BİRER TUTSAK



El Pais’e konuşan aileye yakın bir kaynak, çocukların durumunu yorumlarken, “İnsanlar onların milyoner olduğunu söylüyor. Teknik olarak bu doğru. Ancak onlar kullanıldı. İnsanlar onların sırtından imparatorluklar inşa etti. Onlar altın kafesteki birer tutsak” ifadelerini kullanıyor.

EN ÇOK BİLİNENİ YATIRIM DANIŞMANI



Ortega’nın çocukları son dönemde çok daha göz önünde. Çocuklar, ülkede petrol endüstrisi, televizyon kanalları, reklam ve pazarlama gibi alanların yanı sıra hükümette de aktif rol oynuyor. Çocuklar arasında en görünür olan isim Laureano Facundo Ortega Murillo. Laureano’nun unvanı, Başkanlık yatırım teşvik danışmanı olarak görünüyor. Laureano, Panama Kanalı’na rakip olacak Çin destekli bir kanal projesiyle ilgilenirken, proje tam olarak gün yüzüne çıkmış değil.

MEDYA İMPARATORUNA ABD YAPTIRIMI



40 yaşındaki Juan Carlos, ülkedeki öne çıkan medya gruplarından Difuso Comunicaciones’i yönetiyor.

Siyasi olarak aktif olan Carlos, babasının devrimci hareketi Sandinista’dan yola çıkarak ‘Movimiento Sandinista 4 de Mayo’ isimli bir aktivist grup oluşturdu. Carlos geçtiğimiz yıl ABD hükümeti tarafından yaptırım listesine alınmıştı. Carlos’un medya grubu, kara para aklamakla suçlanıyor.