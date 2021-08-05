Nikaragua’da Devlet Başkanı Ortega seçimlere sayılı günler kala baskıyı artırıyor: Eski Güzellik Kraliçesi Quezada’ya ev hapsi

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da 7 Kasım'daki Başkanlık seçimlerine geri sayım sürerken, mevcut Devlet Başkanı Daniel Ortega rakipleri üzerindeki baskıyı artırdı. 2017 yılında Miss Nicaragua seçilen ve CXL'de Başkan Yardımcısı adayı olan Berenice Quezada, Ortega yönetimine eleştirileri sonrası 'terör propagandası yapma' suçlamasıyla ev hapsine çarptırıldı.

SOZCU.COM.TR

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Orta Amerika ülkesi Nikaragua’da Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkeyi yönetme biçimi ve aile ilişkileriyle uluslararası medyanın gündeminden düşmüyor. Devlet yönetiminde bir ‘aile saadeti' yaşayan Ortega, eşi Rosario Murillo’yu Başkan Yardımcısı, 9 çocuğundan 8’ini de ‘danışman' yapmıştı.

Ortega, ülkede yönetimine karşı olan muhalif isimlere kuş uçurtmuyor. Söz konusu kişiler üzerindeki baskıyı artıran Ortega’nın hedefindeki son isim eski bir Güzellik Kraliçesi olan Berenice Quezada oldu. 2017 yılında Miss Nicaragua seçilen Quezada, ülkesinde özgürlüklerin kısıtlanmasıyla ilgili yaptığı eleştirilerle biliniyor.

27 yaşındaki Quezada, ‘terör propagandası yapma’ suçlamasıyla salı günü geç saatlerde gözaltına alındı. Citizens for Liberty (CXL) partisiyle siyasete atılan Quezada, ifadesinin ardından başkent Managua’da ev hapsine gönderildi. Ülkeden çıkışı da yasaklanan Quezada’nın telefon erişimi de engellendi.

7 Kasım’da yapılacak seçimlerde CXL’in Başkan adayı Oscar Sobalvarro, Başkan Yardımcısı adayı ise Berenice Quezada olarak dikkat çekiyor. Seçimler öncesine Quezada’ya yönelik atılan bu adım sonrası partiden yapılan açıklamada, “Berenice Quezada’nın özgürlük ve insan haklarına saygı gösterilmesini talep ediyoruz” denildi.