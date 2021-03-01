Nikol Paşinyan özür diledi, darbe girişiminden eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ı sorumlu tuttu

Ermenistan’da ordunun istifasını talep ettiği Başbakan Nikol Paşinyan, bunu “darbe girişimi” olarak nitelendirerek destekçilerini meydanlara çağırmıştı. Geçtiğimiz hafta yaşanan olayın ardından artan yüksek tansiyon devam ederken, Paşinyan hem darbe girişimine karşı hem de 1 Mart 2008 yılında Ermenistan'da yaşanan olayların yıl dönümünde düzenlediği mitingle destekçilerine seslendi.

ESKİ CUMHURBAŞKANI SARKİSYAN’I SORUMLU TUTTU

Başkent Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda destekçileriyle bir araya gelen Paşinyan, Ermenistan ordusunun darbe girişimine karşı sert mesajlar verdi.

Paşinyan, darbe girişiminden eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ı sorumlu tutarak, “Direkt olarak söylemek isterim ki, Genelkurmay Başkanlığının açıklaması eski hükümetlerin, özellikle de Serj Sarkisyan’ın nüfuzunun bir sonucu. Genelkurmay başkanı, bu açıklamasıyla yasayı ihlal etti ve istifa etmesi gerekiyor. Bu kaçınılmaz ancak bu gelecekte ordu kademelerinde bir kan davası olacağı anlamına gelmez. Sarkisyan ve eski hükümetler, orduyu meşru hükümetlere karşı harekete geçirmeye çalışıyor” dedi.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINI DUYURDU

Siyasi sistemi de eleştiren Paşinyan, “Ekim ayında parlamenter sistemden yarı başkanlık sistemine geçiş yapılmasını öngören yeni anayasanın veya düzenlemelerin kabul edilmesine yönelik bir referandum yapmayı planlıyoruz. Yeni hükümet sistemi, ülkemizde istikrarı garanti altına alacak ve gelecekte iç siyasi krizlerin çıkmasının önüne geçecek” ifadelerini kullandı.

“ÖZÜR DİLERİM”

Paşinyan, yaklaşık 10 bin destekçisine seslendiği konuşmasında kendi hükümetinin de hatalarda bulunduğunu ve af dilediğini belirterek, “Hem hükümetimiz hem de şahsım olarak yaptığımız tüm hatalar nedeniyle Ermenistan halkından özür diliyorum. Hem ben hem de hükümet olarak yaptığımız bu hatalardan dersler çıkarmaya çalışacağız” dedi.

Paşinyan'ın özür açıklaması meydandaki binlerce kişiden büyük alkış alırken, Paşinyan'ın konuşması sürekli atılan sloganlarla kesildi.

MUHALEFETTE AYNI SAATTE MİTİNG YAPTI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın binlerce kişiye seslendiği miting ile aynı saatte muhalifler de miting yaptı. Başkent Erivan'daki Mareşal Bağramyan Caddesi'nde platform kuran muhalifler, Paşinyan'ın derhal istifa etmesi gerektiğini vurguladı. Paşinyan'ın mitingine nazaran daha az kitleye hitap eden muhalefet liderleri, Paşinyan'ı ülkeye ihanet etmekle suçladı.

Ermenistan'da 19 Şubat 2008 yılında yapılan seçimleri muhalefetin adayı Levon Ter-Petrosyan'ın kaybetmesi üzerine muhalefet seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüş, 1 Mart tarihinde sokaklara çıkmıştı. Çıkan olaylarda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

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