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Norveç Başbakanı Solberg’e soruşturma

Norveç Başbakanı Erna Solberg hakkında, Şubat ayında doğum günü kutlamasında Covid-19 kısıtlamasını iki kez ihlal ettiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:55, 19/03/2021
HaberlerDünya
Norveç Başbakanı Solberg’e soruşturma

Norveç Başbakanı Erna Solberg, 26 Şubat’ta Geilo Kayak Merkezi’nde yasak olmasına rağmen 13 kişiyle bir restoranda 60’ıncı yaş gününü kutladı.

Solberg’in restorandaki yemeğin ardından kapalı başka bir ortamda partiyi devam ettirdiğine ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

Norveç devlet televizyonu (NRK), Solberg hakkında Covid-19 kısıtlamasını iki kez ihlal ettiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Solberg, 26 Şubat’ta Geilo Kayak Merkezi’nde eşiyle çektirdiği fotoğrafı İnstagram hesabından paylaşmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:15:53,