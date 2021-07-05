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Norveç’te normalleşme ertelendi

Norveç Başbakanı Erna Solberg, bugün yaptığı açıklamada, dördüncü dalga riski dolayısıyla normalleşme sürecinin ertelendiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:53, 05/07/2021
HaberlerDünya
Norveç’te normalleşme ertelendi

Corona virüsü salgınında diğer Avrupa ülkelerine göre daha iyi bir performans sergileyen Norveç’te normalleşme adımları yavaşlatılıyor…

Başbakan Erna Solberg, bugün yaptığı açıklamada ülke genelinde corona virüsü yasaklarının gevşetilmesine yönelik adımların daha geç atılacağını söyledi.

Delta varyantı riskinin çok büyük olduğuna dikkat çeken Solberg, “Delta varyantının yaratacağı ve aşı olmayanları etkileyecek dördüncü bir corona virüsü dalgası riski var. Risk, tek doz aşı olanda ya da savunmasız gruplarda da mevcut” dedi.
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