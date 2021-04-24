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Norveç’ten AstraZeneca kararı: İkinci doz Pfizer/BioNTech veya Moderna olacak

Norveç Sağlık Bakanı Bent Hoie, ilk dozu AstraZeneca corona virüsü aşısı olanlara, ikinci doz olarak Pfizer/BioNTech veya Moderna aşısı uygulanacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:40, 24/04/2021
HaberlerDünya
Norveç’ten AstraZeneca kararı: İkinci doz Pfizer/BioNTech veya Moderna olacak

Norveç, 11 Mart’ta az sayıda kişinin kan pıhtısı, kanama ve düşük trombosit sayısı yan etkileri nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından AstraZeneca aşısının uygulamasını askıya almıştı.

Sağlık Bakanı Hoie, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “AstraZeneca aşısından olanlara Pfizer/BioNTech ve Moderna’dan ikinci dozlar sunulacak” ifadelerini kullandı.

EMA: AYNI AŞI DEVAM EDEBİLİR

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından dün yapılan açıklamada, “AstraZeneca’nın corona virüsü aşısının ilk dozunu olmuş kişiler ikinci dozu da AstraZeneca olabilir” denildi. EMA’dan Noël Wathion, “Bu aşamada mevcut veriler, aşının ikinci dozunun verilmeye devam edilmesini destekliyor” dedi.

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