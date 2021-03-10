Notre Dame için 200 yıllık ağaçları kestiler

Fransa'da Notre Dame Katedrali'nin restorasyon çalışmaları devam ederken, ülkede bulunan özel ve halka açık 200'den fazla ormandaki asırlık bin meşe ağacının, katedralin 2 yıl önceki yangında hasar gören kulesi ve çatısını yeniden inşa etmek için kesileceği açıklanmıştı.

Geçtiğimiz pazartesi günü ağaç uzmanları, Berce eski kraliyet ormanında, 96 metrelik katedral kulesinin 19. yüzyılda Eugene Viollet-le-Duç tarafından tasarlandığı gibi yeniden inşa edilmesi için kullanılacak asırlık meşe ağaçlarını motorlu testere ile kesmeye başladı. Şimdiye kadar yaklaşık 200 yıllık ve 7 ton ağırlığında 8 meşe ağacı kesildi.

Ormancılık komisyonunun ticari direktörü Aymeriç Albert, 200 yıllık meşe ağacının biçilmiş gövdesi hakkında “Olağanüstü, tamamen düz ve hiçbir kusuru yok ” dedi.

HER BİRİ 15 BİN EURO

Bu ayın 15'ine kadar kesilecek olan bin meşe ağacının en az 1 metre genişliğinde ve 18 metre uzunluğunda olması gerektiği bildirildi. Her biri yaklaşık 15 bin euro değerinde olan meşeler, şekle sokulmadan önce 12 ila 18 ay kurumaya bırakılacak.

Katedralin restorasyonu için asırlık meşelerin kesilmesi çevreye duyarlı kişilerin tepki göstermesine neden oldu. ABD'de yaşayan bir vatandaş, katedralin restorasyonu için asırlık ağaçların kesilmesi yerine teknoloji temelli bir çözüm bulunması için imza toplayarak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a göndermek üzere mektup yazdı.

“21. YÜZYILA UYGUN DEĞİL”

Şu ana kadar 5 binden fazla imza toplanan mektupta, “Meşe ağacı, tüm ekosistemlerin desteklenmesi ve hayatta kalması için büyük öneme sahip. Tek bir meşe, binlerce kuş, böcek ve hayvan türü için yiyecek, barınak ve yaşam alanı sağlıyor. Bugün büyük ölçüde geliştirilmiş bilgi birikimi ve kaynaklarımızla Notre Dame’ın tarihini ve ayrıca meşelerin geleceğini korumak aynı anda mümkün. Fransa’nın yenilikçiliğe ve çevreye olan bağlılığını dünyaya göstermek ve 21. yüzyılda restorasyon için ekolojik fikirli bir model sunmak için Notre Dame’ı meşe ağaçlarından ve ağaçlara bağlı sayısız hayattan ödün vermeden yeniden inşa etmekten daha iyi bir fırsat olabilir mi? Lütfen tüm yaşamlar için uygun olacak bir alternatif restorasyonu çözümü bulun” ifadeleri yer aldı.

2019’DA KULESİ YIKILMIŞTI

Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi ile birlikte Notre Dame de Paris, Fransa’nın başkentinin en ikonik yapılarından biri olarak biliniyor.

Katredalde 15 Nisan 2019'da yangın çıkması sonucu çatı tamamen çökmüş ve kule yıkılmıştı.