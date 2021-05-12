OHAL’in ardından İsrail’in Lod kentinde sokağa çıkma yasağı

Üst düzey güvenlik ve hukuk görevlilerinin katıldığı özel bir toplantının ardından Başbakan Netanyahu yaptığı açıklamada, yaygın ve şiddetli çatışmalara sahne olan Lod kentinde OHAL ilan ettiğini duyurmuştu.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana yaptığı açıklamada ise, yetkisini emirleri uygulamak için kullanacağını ifade etmişti.

İsrail’in Lod kentinde artan şiddet olayları nedeni ile OHAL ilan edilmesinin ardından yerel saatle 20.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.

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