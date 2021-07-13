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Oksijen yerine yanlışlıkla gülme gazı verilen bebek hayatını kaybetti

Doğumundan bir saat sonra yaşamını kaybeden John Ghanem'in, sağlık görevlilerin oksijen yerine yanlışlıkla gülme gazı verdiği için öldüğü ortaya çıktı. Beş yıl önce Sidney'de gerçekleşen olayın soruşturması hâlâ devam ediyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:14, 13/07/2021
HaberlerDünya
Oksijen yerine yanlışlıkla gülme gazı verilen bebek hayatını kaybetti

Mirror’ın haberine göre olay, 13 Temmuz 2016’da Sidney’deki Bankstown-Lidcombe Hastanesi’ndeki bir ameliyathanede yaşandı.

Lidcombe Adli Tıp Kurumu’nda çocuğun annesi Sonya’ya, doğum uzmanı acil sezaryene alındı. Bebek, doğduktan sonra doktorlar göbek kordonunun gevşek bir parçasının bebeğin boynuna sarıldığını ve gerektiği gibi nefes almadığını fark ettiğinden, bebeği bir canlandırma alanına yerleştirdiler. Doktorlar daha sonra çocuğa ciğerlerine hava pompalaması için bir maske taktı, ancak yanıt alamadılar. CPR, yaşam desteği ve adrenalin iğnesi de dahil olmak üzere onu kurtarmak için yapılan girişimlerden kısa bir süre sonra ise bebeğin öldüğü bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre; personel, oksijen yerine çocuğun vücuduna nitröz oksit pompaladı. Karışıklık, bir doktorun Hindistan’da bir çocuğun benzer bir karışıklık nedeniyle ölümünü görmesiyle ortaya çıktı.

Ayrıca; John’un ölümünden haftalar önce, aynı ameliyathanede yanlışlıkla gülme gazı verilen başka bir bebekte de kalıcı beyin hasarı oluştuğu bildirildi. 2016 yılında gerçekleşen olayın soruşturması hâlâ devam ediyor.

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