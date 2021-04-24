Okul gezisinde öğrencileri striptiz kulübüne götüren öğretmene 3 yıl uzaklaştırma cezası

İngiltere’nin Northumberland bölgesindeki Longridge Towers okulunda öğretmenlik yapan Richard Glenn, okulun Temmuz 2019’da Kosta Rika’ya düzenlediği bir gezide öğrencileri striptiz kulübüne götürdü. Glenn’in kulübe götürdüğü öğrencilerin 16-18 yaş arasında olduğu bildirildi.

İngiltere Öğretim Düzenleme Kurumu’nun oluşturduğu panel, Glenn’e 3 yıl meslekten uzaklaştırma cezası verdi. Okuldan yapılan açıklamada, Glenn ve öğrencilerin kulübe gittikleri gün yaptıkları harcamanın 4 bin 850 sterlin (56 bin 376 TL) olduğu belirtildi.

‘BİR EBEVEYN GİBİ HAREKET ETMEDİ’

Panelden olaya ilişkin yayınlanan raporda, “Glenn, okul gezisi sırasında alkolün etkisi altındaydı ve bu nedenle, ihtiyaç duyulduğunda bir ebeveyn gibi karar alma veya hareket etme konumunda değildi.

Bu, onun gözetimi altındaki öğrencilerin yabancı bir ülkede, evlerinden uzakta oldukları, rehberlik ve koruma için ona güvendikleri bir durumdu. Glenn, denizaşırı bir yolculuğa güvenli bir şekilde liderlik etmesi beklenen ve kendisinden beklenen davranışın farkında olan deneyimli bir öğretmen ve bir liderdi ancak profesyonel olmayan şekilde davrandı” denildi.