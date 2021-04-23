Öldürülen Çad Cumhurbaşkanı’nın cenaze töreni gerçekleşti: Fransa’dan destek

Geçen hafta muhaliflerle çatışma sırasında gerçekleşen saldırıda yaşamını yitiren Çad’ın Cumhurbaşkanı Idriss Deby bugün son yolculuğuna uğurlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un da bizzat katıldığı cenaze töreni sırasında Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan kaynaklar açıklamada bulundu.

Deby’nin oğlu Mahamat Kaka geçici olarak göreve gelirken, Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan kaynaklar açıklama yaptı. Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Fransa, Almanya, Japonya, Birleşik Krallık ve ABD’in oluşturduğu G5 ülkelerinin bölgede istikrar için hazır olduğunu duyurdu.

İsmini açıklamayan kaynaklar, sivil yönetime geçiş ve bölgede istikrar sağlamak için çalışmaya hazır olduklarını duyurdu. Deby’nin öldürülmesi bölgedeki radikal terör örgütleriyle mücadeleye destek veren Batı ülkelerinde endişe yaratmıştı.

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