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Öldürülen Çad Cumhurbaşkanı’nın cenaze töreni gerçekleşti: Fransa’dan destek

Geçen hafta muhaliflerle yaşanan çatışma sırasında yaşamını yitiren Çad Cumhurbaşkanı bugün son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan kaynaklar, "Fransa ve diğer G5 ülkeleri Çad'da istikrar sağlanması için çalışmaya hazır" mesajını verdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:39, 23/04/2021
HaberlerDünya
Öldürülen Çad Cumhurbaşkanı’nın cenaze töreni gerçekleşti: Fransa’dan destek

Geçen hafta muhaliflerle çatışma sırasında gerçekleşen saldırıda yaşamını yitiren Çad’ın Cumhurbaşkanı Idriss Deby bugün son yolculuğuna uğurlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un da bizzat katıldığı cenaze töreni sırasında Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan kaynaklar açıklamada bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Çad Cumhurbaşkanı’nın cenaze törenine katıldı. Macron, Deby’nin yerine geçen oğlu Mahamat Kaka’nın yanına oturdu.

Deby’nin oğlu Mahamat Kaka geçici olarak göreve gelirken, Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan kaynaklar açıklama yaptı. Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Fransa, Almanya, Japonya, Birleşik Krallık ve ABD’in oluşturduğu G5 ülkelerinin bölgede istikrar için hazır olduğunu duyurdu.

İsmini açıklamayan kaynaklar, sivil yönetime geçiş ve bölgede istikrar sağlamak için çalışmaya hazır olduklarını duyurdu. Deby’nin öldürülmesi bölgedeki radikal terör örgütleriyle mücadeleye destek veren Batı ülkelerinde endişe yaratmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:12:38,