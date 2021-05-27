Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Öldürülen Filistinli çocuklar İsrail basını manşetlerinde: Savaşın bedeli bu

İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesi, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların isimlerini ve fotoğraflarını manşete taşıdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:52, 27/05/2021
HaberlerDünya
Öldürülen Filistinli çocuklar İsrail basını manşetlerinde: Savaşın bedeli bu

İsrail, Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'ta başlattığı hava saldırılarını 11 gün sürdürmüş ve saldırılarda 254 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz, ilk sayfasına taşıdığı haberle dikkat çekti.

İbranice yayın yapan Haaretz, ilk sayfasına İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafını taşıdı. Haberde “Gazze’de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli bu” manşeti kullanıldı.

75 BİN KİŞİ YERİNDEN OLDU

Gazze’de sağlık yetkilileri çatışmaların başladığı günden bu yana 67’si çocuk 254 Filistin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık yetkilileri hava saldırılarında 1900’den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ise İsrail güçlerinin Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle en az 75 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.

İlginizi ÇekebilirBM'den İsrail'in iddialarına yalanlama: Hiçbir kanıt bulamadıkBM'den İsrail'in iddialarına yalanlama: Hiçbir kanıt bulamadık

 

İlginizi ÇekebilirABD Dışişleri Bakanı Blinken ateşkes sonrası İsrail'deABD Dışişleri Bakanı Blinken ateşkes sonrası İsrail'de
Çocuk Filistin Gazze İbranice İsrail Kadın Sağlık Sağlık Bakanlığı
Yayınlanma Tarihi:11:43,