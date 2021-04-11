Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ölen 9 vizonda corona tespit edildi

Letonya Gıda ve Veterinerlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Baltık Devon isimli vizon çiftliğinde ölen 9 vizonda Covid-19 tespit edildiği aktarıldı.

Güncellenme: 20:12, 11/04/2021
HaberlerDünya
Ölen 9 vizonda corona tespit edildi

Letonya'da vizonlarda Covid-19 tespit edildi. Letonya Gıda ve Veterinerlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, 60 bin vizonun bulunduğu Baltık Devon isimli vizon çiftliğinde ölen 9 vizonda Covid-19 tespit edildiği aktarıldı.

ÇİFTLİĞE GİRİŞ ÇIKIŞ DURDURULDU

Servis, çiftlikteki durumun kontrol altında olduğunu ifade ederken, hayvansal ürünlerin çiftliğe giriş ve çıkışlarının durdurulduğu açıklandı.

Veterinerlik Servisi, hayvanları itlaf edilip edilmeyeceği konusunda bilgi paylaşmazken, Hollandalı bir şirkete ait olan çiftlikte salgına yönelik epidemiyolojik araştırma başlatıldığını aktardı.

130 BİN HAYVAN BULUNUYOR

Letonya'da kürk çiftliklerinde ölen tüm hayvanlar, Covid-19 için rutin olarak test ediliyor. Veterinerlik otoritesine göre, Letonya’da kayıtlı olan 9 kürk çiftliğinde yaklaşık 130 bin hayvan bulunuyor.

İlginizi ÇekebilirSkandalda son perde... Danimarka vizonları mezardan çıkaracakSkandalda son perde... Danimarka vizonları mezardan çıkaracakİlginizi ÇekebilirLitvanya'da vizon çiftliğinde Covid-19 alarmıLitvanya'da vizon çiftliğinde Covid-19 alarmı
Corona coronavirüs Danimarka istifa Letonya Litvanya