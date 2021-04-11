Ölen 9 vizonda corona tespit edildi

Letonya'da vizonlarda Covid-19 tespit edildi. Letonya Gıda ve Veterinerlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, 60 bin vizonun bulunduğu Baltık Devon isimli vizon çiftliğinde ölen 9 vizonda Covid-19 tespit edildiği aktarıldı.

ÇİFTLİĞE GİRİŞ ÇIKIŞ DURDURULDU

Servis, çiftlikteki durumun kontrol altında olduğunu ifade ederken, hayvansal ürünlerin çiftliğe giriş ve çıkışlarının durdurulduğu açıklandı.

Veterinerlik Servisi, hayvanları itlaf edilip edilmeyeceği konusunda bilgi paylaşmazken, Hollandalı bir şirkete ait olan çiftlikte salgına yönelik epidemiyolojik araştırma başlatıldığını aktardı.

130 BİN HAYVAN BULUNUYOR

Letonya'da kürk çiftliklerinde ölen tüm hayvanlar, Covid-19 için rutin olarak test ediliyor. Veterinerlik otoritesine göre, Letonya’da kayıtlı olan 9 kürk çiftliğinde yaklaşık 130 bin hayvan bulunuyor.

İlginizi Çekebilir Skandalda son perde... Danimarka vizonları mezardan çıkaracak