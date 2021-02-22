Ölü sayısı 500 bine dayandı… Dr. Fauci dehşete düştü: 102 yıldır böylesini görmedik

Corona virüsü salgını dünya genelinde ağır yaralar açmaya devam ederken, salgının en çok vurduğu ABD’de ölü sayısı 500 bine dayandı. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre toplam ölü sayısı 497 bin 957’ye ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her 100 bin kişide ölüm oranı 148.61 olarak hesaplandı.

Hastalığa yakalanma oranı ocak ayının ilk haftalarına göre düşüş gösterse de, Johns Hopkins geçtiğimiz hafta ülkede 13 bin 347 can kaybı ve 500 binden fazla yeni vaka olduğunu duyurdu.

ABD yarım milyon can kaybına ilerlerken, ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Salgınla mücadelenin en önemli isimlerinden biri olan ve ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden’ın görevi devralmasından sonra da Baş Tıbbi Danışman görevini sürdüren Dr. Fauci, “Bu gerçekten korkunç. Tarihe geçen bir şey. 1918’deki salgından beri 102 yıldır başımıza gelen hiçbir şeye benzemiyor. İnsanlar onlarca yıl boyunca bunu konuşmayı sürdürecek” dedi.

NÜFUSUN YÜZDE 5’İ AŞILANDI



Bloomberg’ün verilerine göre ülkede geçtiğimiz hafta günde ortalama 1.32 milyon aşı yapıldı. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), şimdiye tek toplamda 61 milyon doz aşının uygulandığını, bunun nüfusun yüzde 5’i anlamına geldiğini aktardı. Dr. Fauci, ABD’yi etkisi altına alan soğuk hava, kar yağışı ve fırtınalar nedeniyle aşılama kampanyasında yavaşlaşma olduğunu söylerken, “Bu geçici bir durum. Gaza biraz yüklendiğimizde hafta ortasında olmamız gereken yerde olacağız” ifadelerini kullandı.

‘2022’YE KADAR MASKE TAKACAĞIZ’



Aşılamaların tüm hızıyla sürmesine rağmen maske takmanın 2022 yılına kadar sürebileceğini belirten Dr. Fauci, “Normalden ne kastedildiğine göre durum değişiyor. Eğer normale dönüşte kasıt, bunların başımıza gelmesinden öncesiyse, bunun ne zaman olacağını tahmin edemem. Ancak son 1 yılda yaşananları düşünürsek, belirli ölçüde bir normalleşmeye ulaşacağımız söylenebilir” diye konuştu.

Dr. Fauci, bulaşma oranlarının büyük ölçüde azalması ve aşılar sayesinde minimum tehlike kaldığında maskelerin tamamen çıkabileceğini söyledi.

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