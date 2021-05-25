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Organik atık konteynerinden kokain çıktı

Almanya'nın Erding kentindeki bir lojistik şirketinin organik atık konteynerinde milyonlarca Euro değerinde kokain bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:27, 25/05/2021
HaberlerDünya
Organik atık konteynerinden kokain çıktı

Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Erding kentinde bir lojistik şirketinin çalışanları, organik atık konteynerinden yabancı maddeleri ayırırken kokain buldu.

Erding polisi, kokainin piyasa değerinin 1 milyon euronun üzerinde olduğunu açıklarken, gümrük yetkilileri ise konteynerde ele geçirilen kokainin Ekvador üzerinde Hollanda’ya, daha sonra Almanya’ya gönderildiğini belirtti.

Kokainin muz kartonlarının içerisine yerleştirildiği ifade edilirken, kartonlardan bin 150’sinin marketlere dağıtıldığı aktarıldı. Marketlere dağıtılan kartonlarda kokain olup olmadığı araştırılıyor.

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