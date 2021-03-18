Otizmli gencin iş başvurusu için yazdığı mektup sosyal medyada viral oldu

Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) Virginia eyaletinde 19 yaşındaki otizmli Ryan Lowry’un iş başvurusu için işletme sahiplerine yazdığı mektup sosyal medyada viral oldu.

Lowry’nin iş başvurusu için yazdığı mektupta, ‘bana bir şans verin mesajının yer aldığı ve mektubunda animasyon veya BT alanında bir işle ilgilendiğini, teknolojide gerçekten iyi, matematikte yetenekli ve hızlı öğrenen bir kişi olduğunu belirtti.

Lowry, “Senin gibi birinin bana bir şans vermesi gerektiğini anlıyorum. Tipik insanların yaptığı gibi öğrenmiyorum. Söz veriyorum, eğer beni işe alır ve öğretirsen, bunu yaptığın için memnun olacaksın” ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada yayınlanan mektuba kısa sürede yüzbinlerce beğeni yağdı. DHA