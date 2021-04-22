Otomobilin içinde oksijenle nefes alabiliyorlar

Hindistan’da tek bir günde 314 bin 835 yeni corona virüsü vakası açıklanarak dünya çapında rekor kırıldı. Virüse bağlı ölümlerin ise 2 bin 104 olduğu belirtildi.

Ülkenin hastanelerinde yatak sıkıntısı çekilirken bazı hastanelerde sadece birkaç saatlik oksijen kaldığı belirtildi.

ABD’de bulunan Güney Carolina Tıp Üniversitesi bulaşıcı hastalıklar bölümünde yardımcı doçent olan Krutika Kuppalli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Covid-19, Hindistan’da sağlık sisteminin çökmesine yol açan bir halk sağlığı krizi haline geldi” dedi.

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