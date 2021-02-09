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Oxford Aşı Grubu direktörü Pollard: Yeni aşıya ihtiyaç belirsiz

Oxford Aşı Grubu direktörü Andrew Pollard, corona virüsünün farklı mutasyonlarıyla mücadele etmek için dünyanın yeni aşılara ihtiyacının olup olmadığının belirsizliğini koruduğunu belirtti. Pollard, bilim insanlarının yeni aşılar üzerinde çalıştığını ve bu nedenle de paniğe gerek olmadığını söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:47, 09/02/2021
Haberler Dünya
Oxford Aşı Grubu direktörü Pollard: Yeni aşıya ihtiyaç belirsiz

Güney Afrikalı yetkililer Pazar günü, ülkenin aşı programı kapsamında AstraZenaca’nın corona virüsü aşısının askıya alındığını açıklamıştı. Yapılan çalışmalar aşının ülkede görülen corona virüsü mutasyonunun karşı çok düşük koruma sağladığını göstermişti.

Corona virüsünün Güney Afrika mutasyonu üzerine çalışma yürüten Profesör Shabir Madhi, dün AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının bu mutasyonun ağır vakalarını durdurabileceği yönünde umutlar olduğunu söyledi.

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi uzmanları, sonbahar itibariyle diğer mutasyonlara karşı koruyacak yeni nesil aşı üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.

KESİNLİKLE SORULAR VAR

Reuters’ın aktardığına göre Pollard, BBC’nin radyo kanalına yaptığı açıklamada, “Üzerine çalışacağımız mutasyonlara dair kesinlikle sorular var. Bunlardan biri de yeni aşılara ihtiyacımızın olup olmadığı” dedi.

Pollard, “Bence şu anda bu halen belirsizliğini koruyor ancak yeni aşılar hazırlanıyor. Bu nedenle eğer ihtiyacımız olursa, insanları koruyabilmemiz için hazır olacaklar” ifadelerini kullandı.

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Afrika Bilim Corona Güney Afrika İngiltere pazar
Yayınlanma Tarihi:13:40,