Oxford Üniversitesi: Mutasyon sanıldığından daha zayıfmış

Dünya çapında 2019 yılının son günlerinden beri korku yaratan corona virüsü ile ilgili umut verici bir açıklama geldi…

Oxford Üniversitesi, mutasyona uğramış corona virüsünün daha önce sanıldığının aksine çok da dayanıklı olmadığını duyurdu. Oxford Üniversitesi’nin geliştirilen corona virüsü aşıları ve mutasyona uğramış virüslerle ilgili araştırmasının sonuçlarını Reuters haber ajansı “son dakika gelişmesi” olarak uluslararası kamuoyuna aktardı.

“HALEN NÖTRALİZE EDEBİLİYOR”

Araştırmada, “Farklı mutasyonların doğal ve aşı ile sağlanmış antikorlara karşı etkisini inceledik. Elimizdeki veriler bize bu antikorların mutasyonu halen nötralize edebildiğini gösteriyor fakat bu çok daha düşük seviyede” denildi.

Bilim insanları ilk olarak Brezilya’da tespit edilen ve Türkiye de başta olmak üzere birçok ülkede görülen P1 mutasyonu ile ilgili de konuştu. Yetkililer, “Daha da önemlisi Brezilya’da bulunan P1 mutasyonunun antikorlara daha önce sanılandan daha dayanıksız olabileceği sonucunu çıkardık” açıklamasını yaptı.

DETAYLAR GELİYOR…

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