Oxford Üniversitesi’nden yarasa açıklaması: Covid öncesinde satılmıyordu

Oxford Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, 2017 ile 2019 yılları arasında Wuhan’da satılan 50.000 hayvanı inceleyerek kapsamlı bir analiz hazırladı.

Hazırlanan araştırmada salgının başladığı dönemde bölgede yarasa ya da pangolinlerin tutulduğuna dair bir sonuca varamadıklarını açıkladı. İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail’in internet sitesinde açıklama yapan Oxford Üniversitesi’nde görevli Chris Newman, “O dönemde yarasa ya da pangolinlerin pazarlarda tutulduğuna dair bir kanıt yok” dedi.

Fakat 38 farklı türdeki 50.000 canlıyı inceleyen Newman, yarasa ve pangolin haricindeki canlıların da corona virüsü salgınına neden olabileceğini söyledi. Newman, yılan, porsuk ve tavuskuşu gibi canlıların o tarihlerde satıldığına dikkat çekti.

PANGOLİN VE YARASA DEĞİL AMA…

Wuhan’daki canlı hayvan pazarında birçok canlının Covid-19’u taşıyabileceğini söyleyen Newman, “Verilerimiz Covid-19’un insanlara nasıl bulaştığını bulmamıza yardımcı olmuyor. Fakat pangolin ve yarasanın kesinlikle bu süreçte rol almadığına emin olduğumuzu söyleyebiliriz” ifadesini kullandı.

Scientific Reports isimli hakemli dergide yayınlanan araştırmada o dönemde Wuhan’da satılan hayvanları satan kişilerin gerekli bakım ve hijyene özen göstermediği de belirtildi.

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