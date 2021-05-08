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Oxford’dan kritik araştırma: Corona geçirenler ikinci kez virüse maruz bırakılacak

Oxford Üniversitesi, daha önce corona virüsü geçirmiş kişileri içeren insanlı klinik deney için araştırma etiği onayı aldıklarını duyurdu. Buna göre, corona virüsü geçiren kişiler, ikinci defa virüse maruz bırakılacak ve vücudun bağışıklık sisteminin verdiği tepkiler ölçülecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:15, 08/05/2021
HaberlerDünya
Oxford’dan kritik araştırma: Corona geçirenler ikinci kez virüse maruz bırakılacak

Oxford Üniversitesi, corona virüsü geçirmiş kişilerin ikinci defa virüse yakalanmaları halinde bağışıklık sistemlerinin vereceği tepkiyi ölçmek için insanlı klinik deneylere etik onayı aldıklarını açıkladı. Prof. Dr. Helen McShane, “Bu çalışmanın amacı, ne tür bir bağışıklık tepkisinin yeniden enfeksiyonu önlediğini belirlemektir” dedi. Klinik deneye katılacak kişilerin gelecek hafta belirlenmesi bekleniyor.

Oxford ekibi, bu klinik deneyle,T hücreleri ve antikorlar dahil olmak üzere katılımcıların bağışıklık tepkisinin çeşitli bileşenlerinin seviyelerini ölçecek ve ardından katılımcıların virüse maruz kaldıklarında yeniden enfekte olup olmadıklarını takip edecek.

3 AY ÖNCE GEÇİRME ŞARTI

Katılımcıların sağlıklı, düşük risk altında, 18 ile 30 yaşları arasında ve deneye katılmadan en az üç ay önce corona virüsü geçirmiş olmaları gerekiyor. Ayrıca bu kişilerin pozitif bir Covid PCR testi yaptırmış olmalarının yanı sıra,  corona virüsüne karşı antikorlara da sahip olmaları gerektiği ifade edildi.

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