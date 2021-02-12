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Özbekistan, Latin alfabesine geçiyor

Özbekistan, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Latin alfabesine geçileceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:19, 12/02/2021
Haberler Dünya
Özbekistan, Latin alfabesine geçiyor

Özbekistan hükümeti, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Latin alfabesine geçilmesine ilişkin kararı açıkladı. Kararın yürürlüğe girmesiyle devlet kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri ve tüm yazışmaların yanı sıra basın yayın organları, matbaalar ve yazım evleri de Latin alfabesi kullanacak.

Sovyetler Birliği’nin çökmesinin ardından 16 Aralık 1991’de bağımsızlığına kavuşsa da Kiril Alfabesi kullanan Özbekistan'da kimlik belgeleri, yabancıların oturma izni ve ikamet belgeleri, tüm cadde ve sokakların isimleri de Latin alfabesine uygun olarak yeniden düzenlenecek. (İHA)

Özbekistan