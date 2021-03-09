Özlem Türeci’den corona mesajı aşısı: Üretilmesinin sebebi…

Dünya Sağlık Örgütü’nün paneline katılan ve dün açıklamalarda bulunan Özlem Türeci, BioNTech’teki cinsiyet eşitliği sayesinde corona virüsü aşısının geliştirildiğini söyledi.

Türeci, BioNTech’teki çalışanların yüzde 50’sinden fazlasının kadın olduğunu hatırlatarak, “İlaç ve tıp sektöründe karar veren rollerde kadınlar çok az temsil ediliyor ve bu durum hissedarlar için değer yıkımı yaratıyor” dedi.

“KRİTİK KARARLAR ALABİLDİK”

Tıbbi araştırma, biyoteknoloji ve hasta bakımı alanında cinsiyet eşitsizliğinin her gün çok daha net olduğunu söyleyen Türeci, “Bizim şirketimizde iş gücünün yüzde 54’ü kadınlardan oluşuyor ve üst yönetimin yüzde 45’i kadın. Bu sayede Covid-19 aşısını 11 ayda üretmemiz gibi kritik kararları alabildik” ifadesini kullandı.

Türeci, corona virüsü salgınını kontrol altına almak için devam eden maratonu sürdüreceğini söylerken, bunu kadınların desteğiyle yapacağını dile getirdi.

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