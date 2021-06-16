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Pakistan’da bütçe gerginliği… Meclis karıştı, defterler havada uçtu

Pakistan Ulusal Meclisi'nde bütçe oturumu sırasında hükümet ve muhalefet milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Oturum sırasında milletvekilleri, birbirlerine bütçe defterleri fırlatırken görüntülendi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:53, 16/06/2021
HaberlerDünya

Pakistan’da Ulusal Meclis’te Bütçe Oturumu’nun düzenlendiği sırada milletvekilleri arasında gerginlik patlak verdi. Oturumda hükümet milletvekillerinin, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Lideri ve eski Pencap Eyalet Başbakanı Shehbaz Sharif’in konuşma yaptığı sırada yuhalamalarının ardından karşı karşıya gelen milletvekilleri, birbirlerine vurmaya çalışırken, bütçe defterleri ise havada uçuştu.

Yaşanan gergin anlarda Başbakan’ın Sermaye Geliştirme Kurumu İşlerinden Sorumlu Özel Asistanı Ali Nawaz Awan, bir PML-N milletvekilinin küfürlü bir dille yaklaşımına ise aynı şekilde yanıt verirken görüldü. Yaşanan olaya müdahale eden güvenlik güçleri ise milletvekillerini sakinleştirerek gerginliği yatıştırmak istedi.

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Yayınlanma Tarihi:07:52,