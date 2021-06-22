Pakistan’da korkunç toprak kayması

Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde yer alan Haripur kentinin Khanpur kasabasında Khoi Meera bölgesinde toprak kayması meydana geldi.

Yaşanan toprak kayması nedeniyle çökme yaşanan kırma tesisinde birçok kişi ve çok sayıda araç enkaz altında kaldı. Tesisin üstüne düşen dev kayalar ise iş makinelerine zarar verdi.

Felaketin ardından harekete geçen yetkililer, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Bölgeyi güvenlik kordonuna altına alan Haripur polisi, kurtarma görevlileri dışında yaşanan olayla ilgisi olmayan hiç kimsenin tesise girmesine izin verilmedi.

Bölge sakinleri tarafından yapılan açıklamada, tesiste yaklaşık 200-250 kişinin çalıştığı belirtilirken, görgü tanıkları ise hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenlerinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.