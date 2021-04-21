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Pakistan’da lüks otelde patlama

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bulunan lüks bir otelde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:02, 21/04/2021
HaberlerDünya
Pakistan’da lüks otelde patlama

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Quetta'da bulunan Serena Otel'de patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Polis memuru Nasir Malik yaptığı açıklamada, patlamanın otelin park alanında meydana gelmiş olabileceğini ifade ederken, patlamanın neden meydana geldiğinin henüz bilinmediğini aktardı.

Malik, “Görevlilerimiz bunun bir bomba olup olmadığını veya ne tür bir cihaz olabileceğini belirlemek için çalışıyorlar” dedi.

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