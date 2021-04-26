Pakistan’da ordu kısıtlamayı denetlemek için sokağa indi

Pakistan'da Covid-19 salgını hızla yayılmaya devam ederken, vaka ve can kayıpları artıyor. Başkent İslamabad'da ise ordu sokağa inerek denetimleri sıkılaştırdı. Sokaklarda devriye atan askerler, kısıtlamaların eksiksiz şekilde uygulanması için denetim yapıyor.

Hizmetler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) Tümgeneral Babar İftikhar, Pakistan Ordusu’nun corona virüsü salgını ile mücadele için konuşlandırıldığını ifade ederek, kararın oy birliği ile alındığını açıkladı. Iftikhar, corona virüsü salgınının üçüncü dalgası ülke genelinde yayılırken, insanların hayatlarını korumak için elinden gelen her şeyi yapacağını vurguladı.

İlçe yönetimi tarafından yapılan açıklamada, bin 997 teftiş yapıldığı, 28 dükkan ve bir restoranın corona virüsü kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle mühürlendiği belirtildi. Yönetim ayrıca, güvenlik protokollerine uyulmadığı gerekçesi ile toplam 226 bin rupi para cezası kesildiğini açıkladı.

Yetkililer, Hindistan'da yaşanan sağlık krizinin Pakistan'da da yaşanmaması için böyle bir önlem alındığını ifade ederek, başkent de dahil olmak üzere Pakistan’ın büyük şehirlerindeki hastanelerin neredeyse corona virüsü hastalarıyla dolu olduğunu aktardı.

Salgında ulusal mücadeleye başkanlık eden Federal Bakan Asad Umar ise yaptığı açıklamada, Covid-19 hastalarının en çok ihtiyaç duyduğu oksijen tüpü tedarikinin hastanelere devam ettiğini belirtti.

ʻʻ Pakistan'da toplam vaka sayısı 800 bin 452'e, toplam can kaybı 17 bin 187'ye ulaştı.

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