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Pakistan’da yolcu minibüsü alev topuna döndü: 10 ölü

Pakistan’ın Pencap eyaletinde seyir halindeki yolcu minibüsü, bir kamyonun arkadan çarpması sonucu alev topuna döndü. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

SOZCU.COM.TR
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Pakistan’da yolcu minibüsü alev topuna döndü: 10 ölü

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Gujranwala kentinde seyir halindeki yolcu minibüsüne arkadan bir kamyonun çarpması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkan minibüs kısa sürede alev topuna dönerken, kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Yetkililer, minibüsün Ravalpindi’den Gujranwala'ya geldiğini ifade ederken, kamyonun çarpması ile araçtaki gaz tüpünün patladığını ifade etti. Yaralıların sağlık durumunun kritik olduğunu aktaran yetkililer, yaralıların tedavi için Lahor'a sevk edildiklerini belirtti. (İHA)

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