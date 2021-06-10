Pandemi milyonlarca çocuğu işçiliğe itti

UNICEF ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) bugün yayımlanan ortak raporunda, 2020’nin başından bu yana çocuk işçilerin sayısının 160 milyona ulaştığı belirtildi. Raporda, corona virüsünün milyonlarca çocuğu çalışmaya ittiği vurgulandı.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, “Çocuk işçiliği ile mücadelede zemin kaybediyoruz” dedi. Fore, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle çocuk işçiliği ile mücadelede zorluklar yaşadıklarını söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre raporda , 2022’nin sonuna kadar pandeminin etkisiyle dünyada 9 milyon çocuğun daha işçiliğe yönelmesinden endişe duyulduğu belirtildi.

Pandemi nedeniyle ülke ekonomilerinde yaşanan problemler ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla okulların da kapatılması sonucu, çocuk işçilerin daha kötü koşullarda ve daha uzun çalışmak zorunda kaldığına ilişkin kaygılar da raporda yer aldı.

Ailedeki yetişkinlerin bu süreçte işlerini kaybetmesi ya da gelirlerinde azalma olması da çocukların çalışmak zorunda kalmasına yol açtı.

UNICEF-ILO ortak raporunda bazı başlıklar şöyle:

* Dünyada 5-11 yaş aralığındaki çocuk işçi sayısında artış var; küresel çocuk işçi sayısının yarısından fazlası bu yaş aralığında,

* 5 ile 17 yaş arası çocuklar arasında, fiziksel ve ruhsal sağlıkları ile güvenlikleri açısından tehlike yaratabilecek işlerde çalışanların sayısı 2016’dan beri 6.5 milyon artış göstererek 79 milyona ulaştı,

* Erkek çocuk işçilerin oranı (yüzde 11.2) kız çocuklara göre daha fazla (yüzde 7.8),

* Çocuk işçilik kırsal alanlarda kentlere göre daha yaygın. Çocuk işçilerin yüzde 70’ten fazlası, yani 112 milyonu da tarım sektöründe çalışıyor.

* Çocuk işçiliğinin önemli bir bölümü aile içinde gerçekleşiyor. 5 ila 11 yaş aralığındaki çocukların yüzde 83’ü aile işletmeleri ve aile çiftlikleri gibi alanlarda çalışıyor.

Çocuk işçiliği çoğu zaman eğitime erişimde yaşanan zorluklarla ilişkilendiriliyor. 5-11 yaş aralığındaki çocuk işçilerin 4’te birinden fazlası, 12-14 yaş aralığındaki çocuk işçilerin de 3’te birinden fazlası, okul dışı kalmış çocuklardan oluşuyor.

TÜRKİYE’DE DURUM NE?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çocuk işçiliğine dair son resmi verileri geçtiğimiz yılın Mart ayında yayımladı. TÜİK’in Çocuk İşgücü Anketi, 2019 yılının Ekim-Kasım-Aralık döneminde 5-17 yaş aralığındaki çocuklara uygulandı.

Bu verilere göre,

* Türkiye’de 5-17 yaş grubunda ekonomik faaliyette çalışan çocuk sayısı 720 bin,

* Çalışan çocukların yüzde 79,7’si 15-17 yaş grubunda,

* Çocuk işçilerin yüzde15,9’u 12-14 yaş, yüzde 4,4’ü 5-11 yaş aralığında,

* Çocuk işçiliği erkeklerde (yüzde 70,6), kız çocuklara göre (yüzde 29,4) daha fazla,

* Çalışan çocukların yüzde 65,7’si aynı zamanda eğitime devam etti, eğitime devam edemeyenlerin oranı yüzde 34,3

* Çalışılan sektörlere bakıldığında, çocuk işçilerin çoğunluğu (yüzde 45,5) hizmet sektöründe. Bu sektörü tarım (yüzde 30,8) ve sanayi (yüzde 23,7) takip ediyor.

* Bu çocukların yüzde 63,3’ü ücretli veya yevmiyeli olarak çalışırken, yüzde 36,2’si ücretsiz aile işçisi.