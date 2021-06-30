Pandeminin beklenmedik sonucu: Hastalık nedeniyle alınan izinler azaldı

Ülkeler COVID ile savaşırken aldıkları önlemlerden iş hayatı da etkilendi. Uzaktan çalışma, sosyal mesafe gibi kuralların hâlâ gündemde olduğu iş yerlerinde alınan önlemler sayesinde hastalanma oranlarında da düşmeler yaşandı. Rapor, işletmelerin gelecekte devamsızlıkları ölçme ve yönetme yöntemlerini değiştirmeleri gerektiğini öne sürdü.

Virüse daha fazla maruz kalan birçok ön saf çalışana ev sahipliği yapan kamu sektörü, geçen yıl en yüksek hastalık devamsızlık düzeyine sahipti. Yüz yüze temasın sürdürüldüğü üretim sektöründe de hastalık devamsızlık oranlarında artış bildirme olasılığı daha yüksekti. Bu alanlarda yaşanan yükselişe rağmen tüm özel sektör şirketlerinin yüzde 60’ında ise düşüş yaşandı.

XpertHR’den Noelle Murphy, bulguların pandeminin beklenmedik bir sonucunu yansıttığını söyledi: “Evden çalışma, hibrit çalışma düzenlemelerinde bir dereceye kadar devam edecektir.”

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