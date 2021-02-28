Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Papa Francesco, ‘Nuh tufanı’nı hatırlatıp uyardı

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francesco iklim değişikliği krizini İncil'de de anlatılan Nuh tufanına benzetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:36, 28/02/2021
HaberlerDünya
Papa Francesco, ‘Nuh tufanı’nı hatırlatıp uyardı

Daha önce de iklim değişikliği ile mücadelenin aciliyetine birçok kez dikkat çeken Papa Francesco, Nuh tufanı benzetmesini ise gelecek hafta çıkacak bir kitap için verdiği söyleşide yaptı.

İtalyan Katolik din adamı Marco Pozza’nın yazdığı “Kusurlar ve faziletler” (Dei vizi e delle virtù) isimli kitaptan bazı bölümler İtalya’da yayımlanan Corriere della Sera gazetesinde yer aldı.

Gazetenin bugün baş sayfasında “Papa’dan çağrı: İklim konusunda tutum değiştirmezsek tufan olacak” başlığıyla yayımladığı kesitte Papa şunları söyledi:

* İncil, tufanın Tanrı’nın gazabının sonucu olduğunu söylüyor… Uzmanlara göre İncil’deki bir mit anlatısı. Ama mitler de bir anlayış biçimidir. Arkeologlar, kazılarda sel izleri buldukları için tufanın tarihi bir anlatı olduğunu söylüyor. Bu belki de sıcaklığın artması ve buzulların erimesinden kaynaklanan büyük bir seldi. Aynı yolda gitmeye devam edersek şimdi de bu olacak.

ACİL EYLEME GEÇİLMESİ YÖNÜNDE UYARMIŞTI

Papa Francesco daha önce de iklim krizinin küresel bir acil durum teşkil ettiği ve felakete yol açmaması için eyleme geçilmesi mesajları vermişti. Papa Francesco, 2015’te yayımladığı “Laudato Si” isimli genelgesiyle iklim değişikliğinden kaynaklanan ağır çevresel, toplumsal, ekonomik ve siyasi sonuçlara dikkat çekmişti.

Papa bir basın toplantısında da siyasi yetkililerin iklim değişikliği konusunda harekete geçmekte neden geciktiği sorusuna, “Neden mi? Aklıma Eski Ahit’teki bir cümle geliyor: İnsan aptaldır, gözleri görmeyen bir inatçıdır. Aynı çukura iki kez düşen tek hayvan insandır” diye yanıt vermişti.

İklim değişikliği krizine karşı eylemleriyle tanınan İsveçli öğrenci Greta Thunberg de 2019’da Vatikan’da Papa ile görüşmüş ve ardından İtalyan basınına yaptığı açıklamada “Papa Francesco akut iklim krizini ele alan ilk dünya lideri. Gezegenimizi ve doğal hayatı korumak gibi bir ortak amacımız olduğu için ikimiz aynı taraftayız” demişti.

İlginizi ÇekebilirAkıllı telefonda corona virüsü testi geliştirildiAkıllı telefonda corona virüsü testi geliştirildiİlginizi ÇekebilirKomşuda coronadan ölenlerin sayısı 60 bini geçtiKomşuda coronadan ölenlerin sayısı 60 bini geçtiİlginizi ÇekebilirSes ve öksürük analizi ile corona tanısıSes ve öksürük analizi ile corona tanısı
Akıllı telefon Corona Dünya Fransa iklim değişikliği İran İtalya öğrenci Sağlık Sağlık Bilimleri Üniversitesi Vatikan