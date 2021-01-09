Papa Francis, aşı kararını verdi

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, gelecek hafta Vatikan’da Covid-19 aşılamalarının başlayacağını duyurarak, “Ben de sıramı aldım, aşı yaptırmak şart” dedi. Aşı karşıtlığını ve salgının gerçekliğinden şüphe edenleri anlamadığını belirten Papa, “Eğer doktorlar öneriyorsa ve ciddi bir tehlike söz konusu değilse neden aşı olunmasın? Herkes aşı olmalı çünkü aşı olmayanlar, kendi sağlığı ve hayatı ile oynamanın yanı sıra başkalarının da hayatıyla oynuyorlar” ifadelerini kullandı.

PAPA'NIN ÖZEL DOKTORU HAYATINI KAYBETTİ

Papa Francis’in özel doktoru Fabrizio Soccorsi, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. 2015 yılından bu yana Papa’nın doktorluğunu yapan 78 yaşındaki Soccorsi, kanser tedavisi gördüğü sırada Covid-19’a yakalanmıştı. İHA

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